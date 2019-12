5 Errores Comunes A La Hora de Importar Productos

En la actualidad las importaciones se han transformado en el día a día de las empresas. No obstante, en estos momentos hay quienes todavía cometen algunos errores al importar productos. Acá te mostraremos algunos de los más comunes.

El primer error a la hora de importar productos se encuentra relacionado con el hecho de no verificar que cada paso de la importación cuenta con un representante. Hay que destacar que dentro del transporte internacional hay una variedad de pasos para lograr finiquitar este proceso con éxito.

Una vez que se sabe quién es el garante en cada parte del proceso se pondrán en práctica las acciones, medidas y normativas evaluadas para la importación. Con ello se logrará reducir significativamente el tiempo y se reducirán las equivocaciones en el proceso.

El segundo error al momento de importar productos es no conocer los impuestos. Quienes saben de estos temas consideran vital identificar la correcta fracción arancelaria a pagar, claro está dependiendo del producto a importar, su finalidad y la composición.

El siguiente error en nuestra lista es no llevar a cabo un buen estudio de mercado. Una de las desventajas de no realizar un estudio de mercado es que se corre peligro de manejarse con mercadería que no se vende o que en el país tiene un costo muy económico.

Incumplimiento De Contrato Es Catalogado Como Otro Error Al Importar Productos

Por otro lado, el no cumplir con el contrato es un error muy común dentro de las importaciones. Al momento que se realiza una operación de la talla de una importación es fundamental que cada uno de los involucrados tenga presente que debe cumplir con el contrato de compraventa. Cualquier error dentro del contrato puede costarle mucho a las partes.

Un último error es el seleccionar los socios equivocados. Al instante de realizar una operación de compraventa son muchas las compañías que buscan a otra empresa como socio. Si esto no se lleva a cabo de forma correcta entrevé no solo un error sino también un riesgo.

Por último, un consejo que es importante que se tome en cuenta es que no importa si es tu primera, segunda, o tercera importación, contrata los servicios de una empresa especializada que te ayude con todo el proceso.