5 Herramientas Digitales para Emprendedores

Todo el que está decidido a ser exitoso necesita contar con herramientas digitales que le permitirán alcanzar sus objetivos de la forma más eficiente en el menor tiempo posible.

El emprendedor, no es la excepción a la regla anterior y se encontrará con distintos desafíos y oportunidades en su camino al éxito. Por lo que comenzar un negocio propio puede hacerse más fácil si tiene a su alcance herramientas digitales que le faciliten el trabajo.

Una grandiosa idea o emprendimiento, necesita perseverancia, planeación y organización. Por suerte, vivimos en una era digital, en donde la tecnología facilita estas tres características de distintas maneras; una de estas maneras es brindando herramientas útiles para aquellos que están poniendo en marcha un futuro y próspero negocio.

Bien sea que recién hayas empezado tu emprendimiento o ya cuentes con uno bien establecido, puedes sacarle provecho a estas herramientas que te compartimos a continuación, diseñadas para ayudarte a garantizar mejoras en la organización y la productividad en tus distintas rutinas de trabajo.

Descubre las herramientas digitales para garantizar la productividad del trabajo

Linktab es una herramienta digital potente y funcional para los emprendedores. Les permite ofrecer a sus clientes y usuarios un único Link con toda la información de tu emprendimiento.

Es una maravilla de herramienta que cuenta con una plataforma muy amigable al usuario. Permite crear un micrositio personalizable (puedes cambiar el fondo, la tipografía, colores, iconos, imagen de perfil, etc), con todos los links a tus redes sociales, páginas web, catálogos, tutoriales, mail de contacto, numero de Whatsapp, etc, y despreocuparte de tener que pasar por separado cada una de tus cuentas e información.

Y lo mejor es que es totalmente Gratis.

Registrarse es sumamente sencillo, solo tendrás que llenar un formulario con tus datos y en cuestión de minutos podrás compartir tu link y tendrás la opción de personalizarlo a tu gusto.

Esta herramienta digital cuenta con lo que necesita tu marca para conectar todo tu contenido en un solo lugar mientras interactúas con la audiencia de forma rápida y sencilla.

Postcron es considerada una increíble herramienta para hacer la programación del contenido en redes sociales. Es simple, práctica y gratis, y puedes utilizarla para gestionar y mejorar tu presencia o la de tu marca de forma online.

Esta plataforma cuenta con:

Postcron Social Media: que te permite agendar y/o publicar posts de manera automática en tus redes sociales. Postcron ArtStudio: te permite crear las más avanzadas imágenes para tus contenidos.

En pocos minutos podrás programar posts de textos, imágenes, links y videos en tus redes sociales de forma fácil, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Permite agendar posts en: perfiles, páginas, grupos o eventos de Facebook, cuentas de Twitter, perfiles y páginas de LinkedIn, tableros de Pinterest y cuentas de Instagram.

Google Analytics

Google Analytics es una herramienta básica e indispensable para cualquier emprendedor que tenga un sitio web ya que permite disponer de datos sobre la actividad en su sitio web.

Permite tener una visión clara de la audiencia de nuestro sitio: edad, sexo, intereses, localizacion, tecnologia que utilizan, etc.; el canal y medio por el que llegan al sitio: tráfico orgánico, anuncios de Google Ads, redes sociales, tráfico directo, etc,; asi como analizar las páginas donde los visitantes llegan, hacer el seguimiento de las conversiones, etc.

Además, brinda informes como el de seguimiento de usuarios exclusivos y el rendimiento de las campañas. Esta herramienta es gratis así que no olvides pedirle a la persona que te hizo el sitio web que la configure.

Google Adwords

Con Google Adwords podrás crear campañas promocionales de tu emprendimiento y tener mayor presencia ante tus clientes y usuarios, ya que les será más fácil encontrarte en el buscador de Internet.

Esta potente herramienta digital para emprendedores también cuenta con la funcionalidad de conectar las búsquedas con Google Maps y solo te cobrará por los resultados obtenidos.

Los anuncios creados les aparecerán a los usuarios cuando hagan una búsqueda referente al rubro al que te dedicas, y utilizando las palabras claves que definiste como relevantes; permitiéndote generar mayores ingresos y tener más alcance frente a tus competidores.

Es una herramienta muy valiosa porque con pequenos presupuestos puedes mostrar tus anuncios a persmoas interesadas en tu negocio. Te sugiero que definas claramente tu publico objetivo, el area donde quieres que los anuncios se muestren asi como las palabras clavfes relevantes oara gastar menos dinero y llegar a mas clientes.

Plataformas para Contratar Freelancers o Autónomos: Workana, Fiverr, Upwork, etc

Se trata de plataformas de trabajo remoto, donde podrás encontrar freelancers especializados para realizar diversas actividades de tu emprendimiento como por ejemplo: el diseño de tu página o aplicativo, las redacciones de tu blog o posts para las redes sociales.

Son plataformas muy seguras ya que realizan el cobro al clilente al moemnto de contratar al freelancer y la liberación después de realizado el trabajo, dando asi seguridad a ambas partes.

Workana es la más popular en Latinoamérica contando con más de 4 millones de profesionales registrados.

Fiverr se caracteriza por sus precios bajos y ofertas.

Upwork es la más grande de las 3 con mayor, ofrece una gran variedad de profesionales en diferentes idiomas.

Espero que las herramientas que te compartimos hoy te resulten útiles y puedas probarlas por ti mismo. Recuerda que con la utilización de estas herramientas digitales podrás lograr tus objetivos de comunicación, posicionamiento de marca y ventas en el menor tiempo posible.

De igual manera puedes ver tutoriales y review de las herramientas y plataforma digitales que acabo de compartirte y para decidir cual te conviene utilizar para tu emprendimiento (aunque yo te sugiero que uses las 5!).