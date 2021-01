Alberto Fernández reconoció que hay un problema en el sistema de Salud

Este miércoles 6 de enero, el presidente Alberto Fernández reconoció que el sistema de Salud argentino tiene un problema estructural; asimismo respaldó la iniciativa de Cristina Kirchner de nacionalizar el sistema de salud de Argentina.

A su vez, Fernández sostuvo que «una de las cosas más» le «cuesta» es hacer entender a distintos sectores que Argentina «no es un país normal, es un país en pandemia».

«Estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta como Presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia», afirmó el presidente durante una entrevista con Ernesto Tenembaum.