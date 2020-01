Los habitantes, pescadores y oriundos de las localidades costeras del río Paraná se encuentran sumamente conmocionados debido a la presencia de anacondas amarillas, también conocidas como ejemplares de curiyú, en un balneario de la provincia de Entre Ríos.

La aparición de estas serpientes se regó entre la población y generó temor entre las personas que estaban disfrutando del lugar.

Lea también Se registraron 327 femicidios en Argentina en 2019

En uno de los videos filmados por turistas que se acercaron hasta el lugar se puede observar como una se las anacondas se acercó nadando a toda velocidad y comenzó a recorrer la costa, ante la vista de la gente que estaba veraneando en el río Paraná.

Por su parte, quienes se encontraban en tierra comenzaron a gritarles a los que seguían en el agua para que salieran rápido del agua, asustados por la presencia poco común de este reptil.

Los guardavidas del lugar lograron capturar a la anaconda amarilla. Posterior a su captura, comprobaron que se trataba de una especie en extinción e inofensiva, por lo que la devolvieron con mucho cuidado a su hábitat natural.

“Su nombre científico es Eunectes Notaeus, se la llama también anaconda amarilla. Es una boa constrictora cuyo tamaño no representa peligro alguno. Si se la hostiga, puede morder, pero no tiene veneno y no es peligrosa para los seres humanos”, explicó el biólogo Alfredo Berduc, en declaraciones a Diario Uno Entre Ríos.