Argentina pagó intereses al FMI mientras negocia con bonistas

Esta semana, la Argentina pagó intereses al Fondo Monetario Internacional, mientras trabaja con los tenedores de bonos para negociar los términos de un acuerdo de reestructuración de deuda externa por US$65.000 millones.

Un vocero del Banco Central confirmó que se realizó un pago de intereses trimestral de US$320 millones a principios de esta semana, según dos personas con conocimiento directo del asunto.

Cabe destacar que la transferencia de fondos se produce en un momento en que la Argentina ha retrasado los pagos de intereses a sus tenedores de bonos extranjeros para tratar de llegar a un acuerdo de reestructuración antes del 8 de mayo. Si no se llega a un acuerdo antes del 22 de mayo, el país caería en default por novena vez.

Argentina pagó intereses al FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, declinó decir durante una entrevista, si se había cumplido el pago; pero confirmó que el gobierno continuó haciendo pagos de intereses sobre la deuda multilateral hasta que se lanzó una oferta oficial a los tenedores de bonos a mediados de abril.

Según su programa actual, los próximos pagos de Argentina al FMI son en agosto y noviembre.

Por su parte, el vocero del FMI Gerry Rice dijo el jueves durante una conferencia en línea que el Fondo tiene la esperanza de un acuerdo con una alta participación de los acreedores que restablezca la sostenibilidad de la deuda, y que el Fondo está listo para ayudar a Argentina.

Negociación con los bonistas

En medio de las conversaciones con los acreedores privados, Argentina busca un nuevo programa con el FMI para reemplazar un préstamo récord de US$56.000 millones.

Antes de que el país pueda recibir un programa de préstamos revisado, el FMI debe completar una revisión periódica clave conocida como Artículo IV. La revisión del Artículo IV del FMI podría integrarse en las conversaciones sobre un nuevo programa después de que finalicen las negociaciones de reestructuración de la deuda con los acreedores privados.

Argentina tampoco solicitó préstamos al FMI ni financiamiento adicional para evitar el incumplimiento. Si no logra llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos y entra en incumplimiento, Argentina no necesariamente quedará excluida de la financiación del FMI, gracias a una política conocida como “lending into arrears”.