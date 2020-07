Argentinos protestaron contra el gobierno en medio de la pandemia

Este jueves 9 de julio, miles de argentinos protestaron contra el gobierno de Alberto Fernández en diferentes provincias el país, en medio de la cuarentena prolongada por la pandemia de coronavirus.

La protesta convocada a través de las redes sociales, daba como epicentro el Obelisco de Buenos Aires, pero se replicó la manifestación en distintos centros urbanos en el país, en defensa “de las libertades individuales”.

Lea también Otorgaron prisión domiciliaria a Lázaro Báez y pagará caución millonaria

Muchas consignas surgieron en las distintas protestas, algunas de ellas muy confusas, pero la mayoría se dieron en contra del gobierno o de las medidas tomadas por la administración de Alberto Fernández.

“Por la libertad de expresión“; “por la propiedad privada“; “contra el kirchnerismo“; “por la justicia”, “por Leuco”; “contra los corruptos“; “por Nisman”; “para defender la democracia”, fueron algunas de las consignas que expresaron los manifestantes en el Obelisco, en Mar del Plata, en Avellaneda (Santa Fe), en Córdoba y otras ciudades del interior.

“No se puede parar la justicia. Eso es lo peor, se paraliza uno de los poderes más importantes. Tampoco podemos dejar de trabajar, la salud importa pero la economía también. No va una sin la otra. El estado no está para dejarnos paralizados, no es así que nos cuida”, expresó José Carlos Vélez, de 49 años, quien manifestaba en el centro de Buenos Aires.