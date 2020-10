Arnold Schwarznegger fue operado nuevamente del corazón

El actor y político Arnold Schwarzenegger, de 72 años de edad, se sometió a una nueva cirugía cardíaca, que resultó exitosa.

La estrella de Terminator se operó en la clínica Cleveland, Ohio-Estados Unidos, para un reemplazo de la válvula aórtica dos años después de que le colocaran una válvula pulmonar.

De acuerdo con la información que compartió el exgobernador de California en el post que realizó, ya se encuentra en buenas condiciones de salud tras su tercera operación del mismo órgano y espera estar completamente bien muy pronto.

Pese a que en la imagen, se ve a Arnold Schwarzenegger recostado en la cama del hospital conectado con varios cables a su cuerpo, se le puede ver completamente tranquilo, sonriente y de buen ánimo, lo que tranquilizó a sus seguidores.

Vale destacar que esta segunda cirugía del exitoso actor es producto de un defecto cardiaco congénito que reveló en 1997 cuando se sometió a su primera cirugía de este tipo.

“Nunca me he sentido mal ni he tenido ningún síntoma, pero sabía que tarde o temprano tendría que ocuparme de esta condición. He decidido operarme porque todavía soy joven”, escribió entonces el intérprete de Terminator a sus seguidores.