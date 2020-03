Astronauta alemán dio sus consejos para el confinamiento por coronavirus

El astronauta alemán Matthias Maurer comparte parte de su entrenamiento especializado para enfrentar el confinamiento por coronavirus.

En ese sentido, el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) explicó, durante una entrevista con Efe, muchos de los consejos que los psicólogos les dan para pasar su entrenamiento se pueden aplicar a la situación excepcional que el mundo está viviendo.

Este astronauta alemán también forma parte de la campaña del organismo, “#SpaceConnectsUs”, que el pasado 26 de marzo reunió virtualmente a varios de sus astronautas para aconsejar a las personas en sus hogares.

Entre algunas de las recomendaciones más importantes de Maurer, están el tener buena comunicación con las personas con las que vivimos.

Entre otras de las recomendaciones del astronauta alemán también se encuentra la importancia de llevar una rutina, un plan para cada día.

Ha reconocido que es “un caso un poco extremo”, pero “uno puede inventar muchas cosas para hacer deporte en una habitación, porque es importante poner un poco de ejercicio físico”.

Por otro lado, confesó que no entiende la obsesión de la gente con comprar papel higiénico, y ha detallado su cálculo para saber cuánto comprar de este material, que vuela de las estanterías de los supermercados también en Alemania.

“Yo hago el plan para este tiempo de coronavirus igual que me preparo para una misión espacial. Cuando volemos a la Luna, dentro de pocos años, el viaje será de tres semanas”, explicó. “Para tres semanas no puedo llevarme cien rollos de papel, no me quedaría sitio para los experimentos ni para comida. Así que yo he calculado que dos rollos son suficientes para tres semanas”.