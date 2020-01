Axel Kicillof: «El macrismo dejó una situación financiera insostenible»

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que «los cuatro años de macrismo en la provincia dejaron una situación financiera insostenible».

Durante una entrevista con Radio 10, el gobernador bonaerense aseguró que «la magnitud y la concentración de la deuda» es tal que se refirió a la propuesta que hizo su gobierno a los tenedores de bonos para postergar el pago de capital hasta mayo.

Por otro lado, Axel Kicillof manifestó estar «perplejo» ante el tratamiento que «una parte de la prensa le está dando a la complicada situación en que dejaron las finanzas provinciales».

A su vez, Axel Kicillof detalló que la política de endeudamiento de la ex gobernadora “fue desastrosa para la provincia”.

En ese sentido, refirió que la deuda de 9.000 millones de dólares creció a 11.000 millones, enfatizando además que la divisa estadounidense «no vale lo mismo que antes».

A ese respecto, el gobernador bonaerense apuntó que la proporción de la deuda en moneda extranjera durante la administración de Vidal subió del 57% al 82%.

Además añadió que su antecesora «endeudó en moneda extranjera a más corto plazo, con lo cual concentró los vencimientos en la próxima gestión».

Asimismo, Axel Kicillof sostuvo que «Vidal tuvo que afrontar 4.500 millones de dólares de vencimiento»; al tiempo que expuso que «este año hay 8.800 millones, pero con un dólar que cuesta cinco veces más de lo que valía cuando ella se fue».

Remarcó que el problema de la provincia de Buenos Aires «no es sólo financiero» sino que «es compleja la situación edilicia, la salarial, la de la salud, la educación, la rutas y el empleo».

El gobernador planteó que «al igual que a nivel nacional, la provincia atravesó un período de sobreendeudamiento desenfrenado» tras lo que «se quedó sin financiamiento y fue al FMI» pero, «a un mes de asumir, parece que es un problema de los gobiernos nacional o provincial, cuando la cosa es totalmente al revés».

«María Eugenia Vidal desde octubre del año pasado estuvo tratando de reperfilar una deuda del Tesoro con el Banco Provincia por 4.000 millones de pesos y no pudo. Las crónicas decían que estaba muy bien y no hablaban de fracaso. Ahora, cuando ven la situación que tenemos y que no hay recursos en la caja para enfrentar el vencimiento de 570 millones de dólares, no dicen lo mismo», continuó.