Axel Kicillof afirmó que volver a la normalidad sería un suicidio colectivo

Este martes, Axel Kicillof afirmó que “volver a la normalidad es un sueño, un suicidio colectivo”, ya que “el coronavirus está circulando” todavía en el país. Asimismo, señaló que se busca “reactivar el proceso productivo sin correr riesgos excesivos”.

Durante su visita a la planta de Volkswagen en la localidad bonaerense de General Pacheco, en el partido de Tigre, en la que estuvo acompañado por el presidente Alberto Fernández, el gobernador Kicillof sostuvo que en la provincia “hemos trabajado intensamente para conseguir que se reactive la producción, que era un objetivo de la nueva fase de la cuarentena”.

Durante su discurso, Axel Kicillof le envió un mensaje a aquellos que pregonan la reactivación plena de la actividad industrial y comercial en el marco del aislamiento social, al señalar que “muchos piden volver a la normalidad desde un discurso de la economía, pero esa normalidad no existe más”.

“No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, una fantasía, un suicidio colectivo porque no existe más esa normalidad porque el virus está circulando y si bien se puede contener, no se lo puede controlar”, remarcó.