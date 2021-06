Bazar: cómo comprar la vajilla perfecta para tu hogar

Comprar una vajilla para diario no es una tarea fácil. Existen distintas opciones en el mercado o bazar, por lo que seleccionar la vajilla ideal para el hogar puede llegar a ser una labor abrumadora.

La vajilla es uno de los artículos del hogar que vas a utilizar diariamente durante muchos años, por lo que elegir bien es de suma importancia.

Para que sea una tarea sencilla, acá te ofrecemos algunas claves que debes tener en cuenta a la hora de seleccionar tu próxima vajilla de diario.

Consejos para comprar vajilla nueva en tu bazar favorito

Al recibir en casa a tus amigos o familiares es muy importante contar con una buena vajilla, pues sin duda el plato afecta la apariencia y al look de la comida. En la actualidad, existe gran variedad de piezas en el mercado para todos los gustos.

Es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos al momento de adquirir este producto. Además, es preciso tomar en cuenta aspectos como las dimensiones de los armarios donde se va a guardar la vajilla nueva y el de la mesa donde finalmente se usará. Igualmente, es necesario considerar el tamaño y altura del lavavajillas.

Un consejo práctico a seguir es que al buscar platos no deben ser muy grandes, aunque sean bonitos, porque a veces no son nada prácticos. Esto es ideal porque puede ocurrir que no dejen cerrar las puertas de los armarios.

También, al momento de lavarlos puede ocurrir que no permitan que el ventilador del lavavajillas gire sin golpearlo. Además, si las tazas son muy anchas pueden ocupar mucho espacio en su base.

Vajillas por piezas sueltas

Si optas por buscar piezas sueltas para armar tu vajilla te permitirá personalizarla según tus necesidades. Por ejemplo, no es necesario tener una vajilla completa de cinco piezas si lo que te interesan son los platos llanos y los platos hondos. Las vajillas con piezas sueltas te permiten elegir exactamente lo que deseas.

Por otra parte, el costo inicial será mucho menor. Así podrás adquirir poco a poco tu vajilla según lo necesites, escalonando el gasto. De igual forma se puede reemplazar más fácilmente si se rompe. Se puede optar por una serie de piezas en blanco, para combinar con tu vajilla anterior. Si lo que quieres es dar a tu mesa un toque personal puedes mezclar y combinar colores, diseños, formas o texturas diferentes.

Si te decides por un estilo más clásico, opta por una vajilla de diario con un modelo atemporal. De lo contrario, puede que no vuelvas a conseguir el modelo que adquiriste porque esté descontinuado. En ese caso, tendrías que buscar una diferente que quizás no sea como la que tienes.

Para elegir vajilla debes tener presente otros aspectos del comedor. Por ejemplo, el color de la estancia, de los manteles y vestiduras de la mesa, e incluso el estilo de los cubiertos que se utiliza. Todo ello también te guiará en tu elección. En el bazar puedes encontrar vajillas completas o por piezas de todos los tipos.