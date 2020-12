Bob Dylan vendió todo su catálogo musical a Universal Music

El icono musical Bob Dylan vendió su catálogo completo de más de 600 canciones, que abarcan seis décadas de carrera, al sello Universal Music Group, anunció la compañía discográfica este lunes 7 de diciembre.

El acuerdo millonario incluye canciones icónicas de la contracultura de la década de 1960 de Dylan, como Blowin’ in the Wind y Like a Rolling Stone, dijo la compañía en un comunicado, sin revelar los términos alcanzados.

Vale resaltar que Sony/ATV Music Publishing administró previamente el catálogo de canciones de Bob Dylan, según un artículo de Variety.

Lea también La revista Billboard nombró a Cardi B como la mujer del año

Acuerdo de venta de los derechos musicales

Los términos del acuerdo hasta ahora no se han hecho públicos, pero Financial Times cifra la venta de los derechos musicales en varios cientos de millones de dólares.

Vale destacar también que muchas de las canciones del catálogo de Bob Dylan son de las más escuchadas del mundo, particularmente clásicos de los años 60 como «Knocnin’ on Heaven’s Door» o «The Times They Are a-Changin».

Por su parte, el presidente de UMG, Sir Lucian Grainge, aseguró que Bob Dylan había «amasado un singular repertorio que incluye algunas de las más grandes y populares canciones que el mundo ha conocido».

«Brillante y conmovedor, inspirador y hermoso, perspicaz y provocativo, sus canciones son intemporales – si fueron escritas más de la mitad de un hace un siglo o ayer», dijo Grainge en el comunicado de prensa. «No es exagerado decir que su vasto cuerpo de trabajo ha capturado el amor y la admiración de miles de millones de personas en todo el mundo».

El cantautor estadounidense de 79 años, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Mientras que cientos de artistas en todo el mundo grabaron más de 6.000 veces sus canciones.

Además, sigue componiendo y ofreciendo un centenar de conciertos al año, tiene los derechos de más de 45 discos originales y 600 canciones, cuyos royalties por reproducción en streaming, en la radio, en anuncios, películas o en versiones de otros artistas.