Brad Pitt anunció su retiro indefinido tras ganar el Oscar

Tras ganar el Oscar el pasado 9 de febrero, Brad Pitt realizó un anunció que tiene en alerta a todos sus seguidores. El actor podría haber anunciado su retiro indefinido de la pantalla.

En ese sentido, el galardonado con el Oscar a Mejor actor de reparto por su interpretación en Once Upon a Time in Hollywood, dejó claro que se encuentra en uno de los mejores momentos de su trayectoria; pero a la vez, aseguró que tiene otros planes tras su victoria.

“Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas“, dijo Brad Pitt.

Sin embargo, el intérprete estadounidense no especificó cuáles serán esas “otras cosas” que hará a partir de ahora; pero sin duda, se despide tras haber cumplido con un gran año en el plano profesional.

Durante 2019, Brad Pitt no solo trabajó con Quentin Tarantino, puesto que también protagonizó Ad Astra. Además, parecer que por el momento no tiene ningún papel en el horizonte y también ha dejado de lado su faceta como productor.

Lea también https://segundoenfoque.com/shannen-doherty-tiene-cancer-de-nuevo-2020-02-08

Trayectoria de Brad Pitt

Antes de ganar el Oscar a Mejor actor de reparto, Brad Pitt obtuvo un premio de la Academia en calidad de productor por 12 años de esclavitud.

Además, como actor estuvo nominado en tres ocasiones anteriores por su actuación en Moneyball, El curioso caso de Benjamin Button y Doce monos. Pero durante esta temporada también se llevó el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores.

En su discurso durante la premiación del pasado domingo, el actor estadounidense mencionó a sus hijos. Además agradeció el contar con el apoyo de varios amigos “muy, muy divertidos” que lo ayudaron “con algunas risas”.

También agradeció públicamente a Jim Jefferies, Bob Oschack y el director David Fincher, por haber dado parte de su tiempo para elaborar dicho discurso.