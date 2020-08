La Cámara Federal prohibió investigar las llamadas de Mauricio Macri

Este jueves 6 de agosto, la Cámara Federal revocó la orden que había dado la jueza María Servini para investigar las llamadas de Mauricio Macri en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo.

Se trata de un peritaje sobre los teléfonos del expresidente que la jueza Servini ordenó entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019. Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia consideraron que era un período excesivo de tiempo que supera “los límites que razonablemente permite el objeto” de la investigación.

Además, adhirieron a los planteos de la defensa de Mauricio Macri y los otros ex funcionarios, que habían acusado que el peritaje afecta “derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia” de la justicia.

La causa

La investigación que lleva adelante Servini busca determinar si existieron presiones para torcer la línea ideológica del Grupo Indalo y eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Ante la queja de las defensas, la Cámara Federal le pidió a la magistrada que delimite “los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes” para la causa que investigue.

“Corresponderá que emita un nuevo pronunciamiento donde se limitan los alcances de la medida de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos a su modo de ver relevantes según la hipótesis fijada en el caso“, sostuvo la Cámara Federal.

Al mismo tiempo, se le reclamó a Servini que “ni bien se produzcan los primeros resultados” de las llamadas de Mauricio Macri, “esa información sea recibida únicamente por el juzgado para que la directora del proceso” determine “cuáles datos son ajenos al legajo imponiendo su eliminación y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad”.

También se investigan supuestas presiones para forzar la venta a precio vil del Grupo Indalo y así limitar la libertad de prensa.

Investigan las llamadas de Mauricio Macri

Al declarar en la causa, el ex jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Cambiemos, Martín Coste, reveló que tanto Mauricio Macri como los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, tenían teléfonos secretos diseñados especialmente por el organismo de inteligencia.