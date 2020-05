Cómo jugar a la lotería online

Aunque el hecho de que nos toque la lotería tiene una probabilidad entre millones de combinaciones en muchas ocasiones, los juegos de azar son muy atractivos para todo el mundo.



Efectivamente, lo más normal es que tengamos todas las de perder, pero nuestro exceso de optimismo hace que pensemos aquello de “¿por qué no a mí?” o que pensemos ser merecedores de una cantidad millonaria.



Un breve recorrido por la historia

Respecto a esto, debes saber que no eres el único que piensa así. De hecho, la historia de la lotería nos lleva a un viaje en el tiempo al siglo II aC, es decir, antes de Cristo, cuando una de las dinastías chinas puso en marcha un juego de este estilo. Se dice que la Gran Muralla China fue financiada gracias a este juego.



Hay referencias de juegos de lotería en la antigua Roma, y en las Italia renacentista. Y así, fue avanzando etapas en el tiempo hasta llegar a nuestros días, en la que es un juego de azar oficial en muchos países, como por ejemplo en España, en donde la Lotería de Navidad incluso es retransmitida por televisión cada 22 de diciembre de manera puntual. Esta lotería sirve al Estado para recaudar dinero que reinvertirá en diferentes partidas.



Historias de millonarios

En todo el mundo existe la posibilidad de jugar a la lotería y son muchas las historias de desheredados que se reenganchan a la vida como millonarios, como también las historias de ganadores que luego lo perdieron todo. De hecho, se dice que más del 90% de las personas que ganan la lotería acaban estando igual o peor que antes que ganarla. Habrá que ir con cuidado si la suerte nos sonríe.



Y es que parece que, cuando se gana la lotería, uno pierde el mundo de vista y empieza a gastar sin reparar en que luego tendrás que pagar los gastos de tu nuevo auto de lujo o los impuestos de tu mansión, por no hablar de los impuestos directos con que las autoridades suelen gravar a los premios de la lotería.



La lotería en el mundo

Pocas cosas no se pueden hacer por internet hoy en día y la lotería no es ajena a ello. Sí, la lotería por internet existe y nos permite jugar desde cualquier lugar del mundo y a la hora que nos plazca. En cualquier momento podemos ser millonarios.



Pero hay un dato muy curioso y es que la mayoría de los países tienen su propia versión de la lotería. En España, existe un organismo público que tiene su propia oferta de juegos de azar, de diferentes tipos. En lo que a la lotería se refiere, el premio más importante es denominado el Gordo y generalmente se refiere a la ya mencionada Lotería de Navidad.



En las antípodas de España, podemos encontrar la Golden Casket Art Union, que es la lotería australiana, cuya recaudación se destina a obras benéficas y proyectos sociales. La Lotería Nacional del Reino Unido es una de las que más anécdotas tiene sobre sus ganadores.



Jugar a la lotería online

Existe la posibilidad de poder jugar a las loterías en línea, a través de plataformas en la que puedes comprar boletos para los principales sorteos del mundo; estas plataformas funcionan como agentes que cobran una pequeña comisión por la compra. Pero también puedes apostar a sorteos en línea en los que no estás jugando directamente a esa lotería, sino que apuestas por los resultados de ese juego oficial.

De esta manera, podrías apostar por la combinación ganadora de cualquier sorteo del mundo e, incluso, en muchos casos estas casas de apuestas ofrecen bonos sin depósito para apostar o también para jugar a cualquier juego de casino.



Cómo jugar a la lotería online

En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es buscar toda la información, porque solo así se descubre cómo jugar a la lotería online. El mercado ofrece infinitas posibilidades, pero tenemos que ir con cuidado puesto que también existen los fraudes. También es conveniente que tengas muy claro cómo funcionan los bonos de bienvenida de muchas de estas plataformas y tener claro cómo y en qué condiciones puedes cobrar tus premios.



Internet ofrece muchas posibilidades para jugar a la lotería, como también para apostar o para jugar al casino online, pero, como decimos, es interesante que te informes sobre esas opciones y también qué plataformas ofrecen, por ejemplo, los bonos de bienvenida más ventajosos.



Jugar para pasar el rato

Otra cosa que debes tener clara es que juegas para pasar el rato, no para hacerte millonario. Recuerda las posibilidades de ganar que te hemos dicho antes y te darás cuenta de que no es tan fácil. El apostar una pequeña cantidad de tanto en cuando no es malo, pero sí hacerlo con dinero que no te sobra o pedir prestado para jugar.