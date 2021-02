¿Cómo pasar de mentalidad de autoempleo a mentalidad empresarial?

Desarrollar una mentalidad empresarial es el sueño de muchos hoy en día. Esta idea surge a partir del impulso del emprendimiento. Asimismo, se traduce en la simple acción de saber adaptarse a cualquier situación que pueda presentarse cuando se emprende; así como saber mantener el control cuando el negocio va bien.

En ese sentido, mantener un enfoque claro, con objetivos precisos nos ayudará no solo como emprendedores sino también como individuos. Saber otorgarle valor a las cosas que lo merecen nos ayudará a aprender y optimizar nuestros criterios. Al mismo tiempo, esto será la clave de tener una mentalidad empresarial.

Una mentalidad emprendedora

El cómo cultivar una mentalidad emprendedora es una interrogante podría resultar muy fácil de responder. Para hacerlo, lo primero que debemos hacer es proponernos un cambio de actitud verdadero y significativo. Lo siguiente será definir el objetivo a perseguir y el estilo de vida que se desea alcanzar.

A partir de allí, se irá perfilando la mentalidad empresarial, al tiempo que se desprenderá de la mentalidad de empleado que solo sirve para vivir bien. Por ello, enfoca un objetivo, materialízalo y consigue esa independencia laboral que tanto buscas.

Ten presente que no todo se basa en el querer. Aquí, entran otros factores de gran importancia como el pensar en la facturación de la empresa y no en el sueldo; es decir, si no se genera mayores ingresos, no se puede pensar en administrar. Pero para generar también es necesario invertir.

Además, analiza tus procesos y sus resultados de manera constante, así se podrá comprobar cuáles estrategias funcionan y cuáles deberán cambiarse por otras que resulten mejores.

No queda solo ahí…

No creas que trabajar en lograr una mentalidad empresarial queda nada más en lo que mencionamos anteriormente; eso era solo el primer paso. Una vez logrado lo anterior, comienzan otros procesos tanto o más importantes; tales como el crear un equipo de trabajo al que delegaremos tareas.

Este equipo, deberá ser responsable, proactivo, abierto a los cambios, y sobre todo, que se oriente en torno a los objetivos comunes. Trabajar en equipo en una empresa, ayudará a que se acerquen y puedan crecer como grupo y como individuos.

Otro factor o elemento importante es hacer revisión constante de los productos y servicios ofrecidos, entender de rentabilidad de cada uno y ver cómo mejorarlo.

Así que ya tienes todo lo necesario para comenzar a cambiar tu mentalidad y lograr todos aquellos objetivos que te propongas; además de conseguir la independencia financiera que propia de la mentalidad empresarial.