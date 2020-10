¿Cómo serán los festejos de Halloween en pandemia?

Falta muy poco para el tradicional festejo de la Noche de Brujas, pero este año tiene una peculiaridad será un Halloween en pandemia. En ese sentido, muchos chicos no podrán disfrutar de la celebración de esta tradición norteamericana como acostumbran.

La celebración de Halloween inició en Irlanda hacia el año 100 D.C., para ese entonces se trataba de un festival pagano que los celtas celebraban con el nombre de Samhain, una antigua palabra gaélica que significa “el final de la cosecha”. En la actualidad, se celebra cada 31 de octubre, y también se le conoce como Noche de Brujas.

Esta celebración se vincula con las creencias religiosas y las conmemoraciones del cristianismo del Día de Muertos, que se celebra el 1 de noviembre.

Lea también La “luna Azul” podrá disfrutarse este 31 de octubre

Ideas para la celebración de este año

Debido a las restricciones para evitar contagios masivos de coronavirus en Argentina y otras partes del mundo, lo mejor es celebrar el Halloween de otra manera este año.

Aunque este año no podamos salir a disfrutar de los disfraces no significa que no podamos celebrar el Halloween en pandemia. Hay una larga lista de actividades para no dejar pasar este día y festejar con amigos y familiares. Acá te numeramos algunas opciones que puedes incorporar este año a tu celebración:

Fiesta de disfraces familiar: los disfraces son los trajes típicos del Halloween, así que este año puedes llevarlos dentro del hogar. Si no tienes uno, no hay problema, solo busca los materiales necesarios para que puedas armar máscaras, capas o sombreros de bruja. También puedes usar maquillaje para el rostro.

Decorar la casa: usa figuras colgantes, como fantasmas, vampiros, brujas o murciélagos, que los pueden hacer con papel y botellas recicladas para decorar las paredes de la casa.

Zoom con amigos: si deseas compartir este Halloween en pandemia con tus amigos u otros familiares, puedes armar una reunión virtual con ellos para compartir sus maquillajes y disfraces, o contar historias de terror.

Compartir en familia: otra opción para celebrar este Halloween en pandemia es buscar y preparar recetas en familia y decorarlas con dibujos que asemejen a monstruos. También pueden disfrutar de una buena película a través de alguna plataforma de streaming, como Netflix, HBO, Amazon Prime Video.

Así que ya sabes, no te quedes sin celebrar el Halloween este año.