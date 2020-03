Conocé qué hacer en caso de contraer coronavirus

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una guía de acción en caso de contraer coronavirus o cuidar a un familiar con la enfermedad.

Lo primero expuesto por estas instituciones destaca que en caso de confirmar que padece de Covid-19, pero que tu caso no requiere hospitalización, desde ese momento debes aislarte para no contagiar a otros y por lo tanto, no deberías acudir a lugares públicos, por trabajo o por diversión.

Posteriormente, una autoridad sanitaria debe determinar que estás en condición estable para recibir cuidados en casa. También se debe considerar si el paciente contará con una o varias personas que lo cuiden, una habitación independiente, de ser posible con baño privado y buena ventilación donde debe pasar la mayoría del tiempo, acceso a sus medicinas y material sanitario protector y por supuesto, provisiones.

En caso de contraer coronavirus deberás estar separado de tu familia o de quienes convivan en ese espacio, con especial cuidado si son personas en grupos de riesgo, ya sea por su avanzada edad o porque tienen condiciones médicas previas o un sistema inmunológico débil.

Además, se recomienda evitar contacto con animales, aunque no hay constancia mascotas contagiadas con el Covid-19.

Protección al contraer coronavirus

Tras contraer coronavirus deberías llevar una mascarilla o barbijo cuando te encuentres cerca de otras personas, en casa, la calle o en un vehículo. Si no pudieras portar esa máscara porque te molesta para respirar o por cualquier otro motivo, el resto de las personas debería colocarse una como forma de protección.

Mantén una distancia de al menos dos metros con el resto de las personas en la vivienda.

Cúbrete la boca al momento de toser o estornudar. Lávate las manos frecuentemente con jabón o desinfectante con base de alcohol y al menos durante 20 segundos seguidos.

También es importante no compartir vajilla ni toallas con otra persona, mas aún si estás contagiado.

Recuerda limpiar a menudo las superficies que más toques, como respaldos de sillas, superficies de las mesas, grifos, inodoros, interruptores, picaportes, controles remotos, teléfonos móviles, tabletas y accesorios de computadoras.

La ropa y las sábanas con restos de fluidos corporales deben ser recogidas con guantes y mascarilla y lavadas inmediatamente a una temperatura de 60 a 70 grados Celsius.

Desecha las mascarillas y los guantes desechables en bolsas cerradas. Lávate las manos siempre después de realizar estas tareas.

Vigila tus síntomas tras contraer coronavirus. De complicarse alguno de ellos, busca asistencia médica, a domicilio, centro médico u hospital. Al llegar, notifique su condición de contagiado con el virus antes de que le atiendan con precaución.

Síntomas más comunes del coronavirus o neumonía de Wuhan.

Según la Organización Mundial de la Salud, los enfermos que superaron el virus pueden todavía contagiar durante al menos dos semanas; por lo que el final de su aislamiento debe decidirlo una autoridad sanitaria.