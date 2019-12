Conocé los consejos para disfrutar de estas fiestas navideñas sanamente

Al llegar diciembre se avecinan las mejores fechas y las más esperada por muchísimas personas en todo el mundo: las fiestas navideñas. Sin embargo, no siempre todo es alegrías, ilusiones y sentimientos positivo.

Por ello, te presentamos algunos consejos para celebrar estas fiestas navideñas de manera sanamente.

Lea también Por las fiestas de Fin de Año reforzarán la seguridad

Evitá los excesos

Todos sabemos que las fiestas navideñas son fechas en las que las reuniones y las celebraciones se multiplican. Por ello, debemos tener en cuenta los excesos al momento de sentarnos a la mesa, tanto para comer como para brindar con bebidas alcohólicas.

Los excesos de comidas y bebidas alcohólicas pueden generar trastornos de toda índole, tales como gástricos (ebriedad), y emocionales que puede derivar en otras graves consecuencias.

Por eso, tené en cuenta no exceder en la ingesta; y sobre todo, si va a beber alcohol, hágalo con moderación y no conduzca.

La pirotecnia

Al llegar las fiestas navideñas se hace común que muchas personas de todas las edades celebren utilizando fuegos artificiales, explosivos y artefactos pirotécnicos.

Sin embargo, no siempre se usan los de venta permitida y, aun así, no hay garantía de que su manipulación no termine mal.

Cabe destacar que todos los años son cientos de miles los casos de afectados, a nivel mundial, por la pirotecnia. Dentro del porcentaje de los casos, 70% son menores de 20 años, con lesiones, en su mayoría oculares como:

1) Lesiones leves de la superficie ocular

2) Erosiones, úlceras y heridas corneales

3) Quemaduras y heridas de párpados (la punta de una bengala quema a 500°C, cinco veces más que el agua hirviendo)

4) Sangrados y desgarros de iris

5) Catarata traumática

6) Desprendimiento de retina

7) Hemorragias conjuntivales y sub-conjuntivales

8) Heridas penetrantes con esquirlas de cohetes o cañitas voladoras u otro elemento de pirotecnia

9) Estallido de globo ocular causado por esquirlas o partículas constituyentes del elemento pirotécnico, como esquirlas de cartón

Recomendaciones de uso dela pirotecnia

Se recomienda que si vos decide hacer uso de pirotecnia durante estas fiestas navideñas, tené en cuenta lo siguiente:

a) La pirotecnia debe ser legal y de primeras marcas.

b) Los productos de pirotecnia ilegales contienen pólvora blanca: un compuesto muy inestable que explota en cadena y ante la mínima fricción.

c) Debe ser manejada por adultos para asegurarse de la legalidad de los productos.

d) Los niños no deben manipular pirotecnia, ni siquiera las “ inofensivas” estrellitas” o “ bengalitas” que producen chispas pudiendo causar quemaduras en los ojos.

e) Mantener una distancia prudencial respecto del artefacto a explotar, no sólo por el peligro de quemaduras, sino por el trauma indirecto, derivado de su deflagración.

f) Si el petardo o cohete no explotó jamás debe tocarse, aunque parezca que la mecha está apagada, descartarlo inmediatamente. No cerciorarse si está encendido o tratar de reencenderlo.

g) No encienda pirotecnia dentro de ningún recipiente, lata o botella. El estallido de estos suele causar severas heridas penetrantes oculares,

h) No apuntar a personas, animales o árboles.

i) Preferentemente evitar las cañitas voladoras, globos u otros objetos que arrojen a lo lejos chispas encendidas.

En caso de resultar afectado por alguna pirotecnia, debe acudir al centro de atención más cercano a su ubicación para una debida evaluación de especialistas. Y sobre todo, viva la experiencia de estas fiestas navideñas sanamente y en familia.