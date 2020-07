Cuba replanteó su modo de hacer turismo seguro

Con un registro de casos nuevos de coronavirus en descenso, el gobierno de Cuba apuesta por un nuevo modo de hacer turismo seguro que le permita generar los ingresos vitales de este sector y proteger a su población del avance de covid-19.

En ese sentido, los funcionarios cubanos designaron cinco cayos como los sitios de vacaciones todo incluido que estarán aislados del resto de Cuba; estos son: Coco, Guillermo, Cruz, Largo del Sur y Santamaría. Además se conoció que aquellos turistas que den positivos también serán aislados o devueltos a casa.

“ En la frontera se aplicará un protocolo ”, advirtió el primer ministro Manuel Marrero, quien explicó que los primeros vacacionistas no vendrán en vuelos comerciales sino en chárters.

Entre las nuevas modalidades para la forma de turismo seguro en Cuba se tiene que los visitantes no podrán rentar autos o ir a las ciudades y su único acercamiento con cubanos serán los empleados de los hoteles que trabajarán protegidos por barbijos siete días al hilo y luego descansarán otra semana en aislamiento.

Esta modalidad comenzó oficialmente este miércoles 1 de julio, pero no hay indicio de qué turistas llegarán en lo inmediato.

“No tenemos planes inmediatos para comenzar a operar vuelos a Cuba, sin embargo, esperamos que las restricciones pronto comiencen a aliviarse”, dijo a The Associated Press Sunwing, el proveedor más grande de viajes de Canadá en una declaración escrita.