Dady Brieva respondió a quienes lo atacan por ser Kirchnerista

Con su lengua filosa, Dady Brieva aseguró que seguirá de frente en apoyo a Alberto Fernández. Aprovechó la ocasión en una reciente entrevista para señalar que no le importa ser atacado.

Como es bien sabido, el conductor se ha mostrado al lado del recién electo presidente Alberto Fernández. Para nadie es un secreto que recibió fuertes arremetidas de personas afectas al macrismo.

Ante tales manifestaciones de rechazo, Brieva señaló que poco le importan las opiniones de terceros. En una reciente entrevista efectuada por Luis Novarescio Dady manifestó su simpatía por el flamante Gobierno y por Cristina Kirchner.

Recalcó que su ánimo es muy efervescente y en estos días emitió un mensaje a través de las cámaras. El mensaje en cuestión estuvo dirigido a quienes lo criticaron por su afinidad con el actual gobierno.

Dady Brieva está fortalecido

En A24 conducido por Luis Novarescio dijo que es partidario de las medidas de emergencia propuestas. Como se recordará el Presidente junto a su equipo implementó una serie de acciones para estabilizar la economía. Brieva muy emocional hasta le pidió a Dios que le de fuerzas a Fernández durante su incipiente gobierno.

Sin ánimos de ocultar sus preferencias señaló: “Yo amo a Cristina. Tuve la suerte de enamorarme dos veces: de Perón y de Néstor y Cristina”.

El integrante de Midachi reaccionó repentinamente ante las palabras de Novarescio. De esta forma demostró que es afecto al gobierno y les brinda su total respaldo.

Novarescio sacó a colación los dichos de una persona y avivó la lengua de Dady Brieva. “Hablale al tipo que nos vio estos cincuenta minutos y dice ‘no sé para qué lo trae, es kirchnerista'”. Al respecto Brieva respondió: “Me chupan la poron**”.

Trató de justificar su respuesta a modo disculpa y le ofreció un especial relato a Novarescio. “A mí me pasó lo mismo cuando te llevé a vos al programa, vos eras el distinto”.

Así reflexionó sobre la importancia de respetar al otro o cerrarlos ojos y no escuchar opiniones. ¡Qué me interesa lo que vas a comer para Navidad! Andá a cag**”.

Aprovechó la ocasión para lanzar una denuncia contra quienes debido a su afinidad política lo han agredido. “Fácil no me la hicieron, gratis no me salieron estos cuatro años, pero ahora estamos nosotros”, puntualizó.