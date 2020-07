Argentina superó la barrera de los 2.500 decesos por coronavirus

La mañana de este miércoles 22 de julio, el Ministerio de Salud informó sobre 16 nuevos decesos por coronavirus registrados en el país, lo que elevó la cifra a 2.506 muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 54,9 personas por cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.

Además, en el reporte oficial se indicó que se registraron 5.344 nuevos contagios de Covid-19 en la Argentina, para un total de 136.118 personas infectadas, con una tasa de incidencia de 300 casos cada 100.000 habitantes.

Lea también Científicos advirtieron que aun con vacuna el coronavirus perdurará por décadas

Carla Vizzotti emitió el reporte

Quien habló como cabeza del informe fue la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien se refirió a aquellos que “piensan que (la pandemia) ya pasó”, y les pidió cumplir “las recomendaciones de los estados”.

“La pandemia no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día atravesando una situación inédita”, dijo la funcionaria.

Al mismo tiempo, Vizzotti añadió que “para los que piensen que no hay mucho por hacer, el mensaje es que sí, hay mucho por hacer“.

“Estamos en un momento importante. Ayer hablábamos de valorar nuestros logros. No hemos tenido los picos que han tenido otros países“, estimó la secretaria y llamó a “seguir trabajando para que el sistema de Salud pueda seguir dando respuesta y se pueda sostener” una tasa de mortalidad baja.

Asimismo, la representante de la cartera de Salud instó a “solidaridad intergeneracional”, a fin de que los más jóvenes no lleven la enfermedad a los adultos mayores y empatía “con quién están en aislamiento” o están infectados.

Decesos por coronavirus en Argentina

Por otra parte, Vizzotti estimó que es necesario “seguir haciendo hincapié en las diferencias epidemiológicas” que se registran en el territorio nacional, sobre todo en los “departamentos que no han reportado casos, departamentos con (casos en) conglomerados y provincias que están evaluando la aparición de casos de los que no se encuentra el nexo aunque no tienen circulación comunitaria extendida y provincias que no la tenían y han pasado a tenerla”.

En ese último grupo incluyó a Jujuy, que ayer registró este martes una importante cantidad de decesos por coronavirus.

También se refirió a Rosario y Córdoba como lugares que han controlado brotes y tienen nuevos casos y Neuquén y Río Negro que han “logrado estabilizar el aumento” de casos.