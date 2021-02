Demi Lovato reveló que la sobredosis que tuvo le causó daño cerebral

La sobredosis de drogas que sufrió Demi Lovato en 2018, le causó tres derrames cerebrales y un ataque al corazón. Por primera vez, Demetria Devonne Lovato, mejor conocida como Demi Lovato, reveló detalles sobre el incidente casi fatal.

En Demi Lovato: Dancing With the Devil, su docuserie de cuatro partes, dirigida por Michael D. Ratner, la cantante contará lo que exactamente sucedió en 2018. En el trailer presentado este miércoles, Lovato dice que los médicos dijeron a su familia que le quedaban entre cinco y diez minutos de vida.

«En los últimos dos años, he escuchado algunas historias sobre mi vida y lo que la gente cree que pasó. Quería dejar las cosas claras», dijo Lovato el miércoles durante el panel virtual de la TCA de YouTube. «Tuve tres derrames cerebrales, un ataque al corazón. Quedé con daños cerebrales, y todavía hoy lidio con los efectos de eso».

Lea también Murió el músico Johnny Pacheco, creador de la Fania All Stars

Una docuserie en YouTube

En la docuserie que se estrenará el próximo 23 de marzo, podremos ver a la familia de la cantante y compositora estadounidense, sus padres y su hermana, así como Elton John y Christina Aguilera, y sus amigos más cercanos entre los entrevistados.

«No conduzco un coche porque tengo puntos ciegos en mi visión. Durante mucho tiempo, me costó mucho leer. Fue un gran problema cuando pude leer un libro, que fue como dos meses después, porque mi visión era muy borrosa», explicó Demi Lovato.

Pero no todo resultó malo, el impacto que la sobredosis causó en la artista la ha llevado a agradecer: «Estoy muy agradecida de ser alguien que no tuvo que hacer mucha rehabilitación; la rehabilitación vino por el lado emocional y terapéutico internamente».

«Lo que aprendí es que es mucho más que salud mental. Mi vida se centra ahora en el crecimiento espiritual y en cómo puedo ayudar a todo el mundo, incluso a las personas que no tienen enfermedades mentales, en cómo podemos elevar las vibraciones de todos para que podamos vivir en un planeta más positivo. Así es como navego a través de mi día: ¿Cómo van a afectar mis elecciones de hoy a los que me rodean de forma positiva, y cómo voy a ser una mejor versión de mí misma hoy?», expuso.

Además, explicó que la docuserie «no se trata sólo de mi viaje. Toco tantos temas en este documental que no se trata sólo de sustancias […] Habla mucho de traumas pasados con los que he lidiado y de los que nunca he hablado».

La sobredosis de Demi Lovato en 2018

El martes 24 de julio de 2018, Demi Lovato fue hospitalizada en el Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles, tras sufrir una sobredosis después de una fiesta en su residencia en Hollywood Hills.

Tras 6 años de sobriedad, la artista fue hallada inconsciente en su casa. Una asistente de Demi creyó que la joven artista estaba muerta.

Fuentes policiales dijeron que los «amigos» de la cantante la revivieron con Narcan, utilizada para contrarrestar los efectos de la heroína; notificaron a los miembros del staff de Demi Lovato sobre la situación y huyeron.

Demi, de 28 años de edad, lleva trabajando desde los 10, cuando apareció en la serie «Barney & Friends». Empezó a consumir cocaína a los 17 años, e ingresó en rehabilitación por primera vez a los 18 años, tras luchar contra la anorexia, el alcoholismo y el acoso escolar. En ese ese momento se le diagnosticó un desorden bipolar.