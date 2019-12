Denuncian al actor Pablo Rago por abuso sexual

Una actriz acudió ante las autoridades para revelar que en el año 2015 fue violada por Pablo Rago. La mujer reseñó que no realizó la denuncia en el momento por temor al sentir que su testimonio no sería escuchado.

Se pudo conocer que la víctima presentó su denuncia en la Comisaría Comunal N° 11 de la Policía de la Ciudad. La afectada es una mujer de 34 años de edad que ha realizado algunas participaciones secundarias en tiras.

En su declaración presentada ante la justicia enfatizó que conoció al actor en el año 2013. Durante dos años sólo mantuvieron comunicación telefónica por asuntos laborales. La presunta violación ocurrió en el año 2015 en el domicilio del actor.

Medios de comunicación tuvieron acceso a la denuncia oficializada por la mujer. “En la fecha se hizo presente la damnificada refiriendo que trabajó como actriz realizando participaciones secundarias en distintos programas”.

La causa recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño N° 54, a cargo del magistrado Walter Candela.

La mujer identificada como Érica Basile decidió dar un paso al frente para contar su historia públicamente. Fue así como decidió conceder una entrevista telefónica al ciclo radial de Ulises Jaitt. En radio AM 1300 La Salada, ofreció su versión de lo ocurrido. “Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras”.

Pablo Rago aun no se pronuncia

Indicó que no quiso confiarlo ni a sus familiares. “Era algo que me perturbaba mucho”. Al ser consultada sobre la personalidad de Rago la mujer lo calificó como alguien violento.

“Es un violento, un machista, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto”.

Al parecer el hecho ocurrió en un domicilio de Pablo Rago, ubicado en la calle French al 2900. El abogado de la denunciante, Alejandro Cipolla reveló que este jueves tendrá acceso al expediente.

Hasta los momentos el actor no ha dado la cara para hacer frente a la denuncia.

Sobre la vida del actor puede decirse que Pablo Rago tiene una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo. El actor comenzó a trabajar cuando tenía 9 años en la película Las travesuras de Cepillo.

De modo que desde muy joven hizo carrera en el mundo de la actuación. Rago está consagrado como un actor versátil, brillando en teatro, cine y televisión.

En el 2018 fue parte del elenco del éxito de Telefe “100 días para enamorarse”, En esta tira Rago compartió elenco con Carla Peterson, Juan Minujín, Nancy Duplaá y Luciano Castro. En este 2019 se enfocó en su protagónico en la pieza teatral “Atracción fatal”.