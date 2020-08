En pos de evitar el contagio del coronavirus o aplacar al mismo en el caso de un contagiado, varias personas están incursionadno en una peligrosa práctica: la toma del dióxido de cloro como “remedio casero”.

Varios países han registrado casos de intoxicación por ingerir la sustancia. Por ello, los especialistas advirtieron que el uso e ingesta de este químico puede traer graves consecuencias a la salud, incluyendo la muerte.

Lea también Científicos británicos: apertura de escuelas provocaría una segunda ola de coronavirus

El experto en toxicología y director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de consumo de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, Sergio Saracco, dijo a Radio Nihuil que el dióxido de cloro se promociona como “la panacea” en muchas publicaciones en redes sociales muy poco serias y sin ningún sustento científico.

A su vez, el especialista agregó que promocionan el uso de esta sustancia “por vía endovenosa, que es una locura total, y otros hasta para nebulizarlos”. También señaló que cada vez es más frecuente encontrar casos de intoxicaciones y daños severos en la salud por la ingesta de este químico en todo el mundo.

“Se hizo eco la Organización Panamericana de la Salud con publicaciones para dar información a la población para no caer en esta trampa que a veces con un sustento falas genera la esperanza de encontrar la solución a una enfermedad en donde no solo no produce ningún beneficio a esta patología que quieren tratar, sino que generan cuadros tóxicos a nivel intestinal, sanguíneo, hepático que es severo”, destacó el especialista.