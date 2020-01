Alberto Fernández dio luz verde a la discusión salarial 2020

El primer día hábil del nuevo año, el presidente Alberto Fernández dispuso la apertura de la discusión salarial 2020 con dos mensajes puntuales a sendas partes de la mesa paritaria y tripartita.

“ Que no se abusen “, dijo el mandatario argentino con remitente a empresarios y que “no hagan pedidos desmedidos” invitó a la dirigencia sindical.

Mientras se establecen las políticas predominantes sobre las variables económicas en plena crisis y paritarias, se asoma un 30% como el número de percepción de un amplio abanico gremial.

Sin embargo, Camioneros, como sindicato adelantado, ya puso la exigencia por 35% como base de la discusión salarial para este año.

“Sería una primera tranquilidad que el Estado no gaste lo que no tiene. Pero para llegar a eso hay que hacer lo que estoy haciendo porque si no es imposible: inducir a la gente a que consuma”, le realzó el Jefe de Estado a Radio10.