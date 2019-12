Donald Trump deberá enfrentar juicio político por abuso de poder

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de someter al presidente Donald Trump a juicio político por los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, llamó a los legisladores a “ejercitar uno de los poderes más solemnes” que les concede la Constitución.

Durante la sesión, los diputados republicanos hicieron lo posible para bloquear el debate.

Sin embargo, la mayoría demócrata desechó esa postura y permitió que la discusión sobre Donald Trump avanzara.

House Committee Chairmen are joining me to speak live from the U.S. Capitol following today’s historic vote to #DefendOurDemocracy. https://t.co/7XKdmQaJew