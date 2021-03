Edición de videos online, un oficio en auge

Los archivos audiovisuales han conseguido tener un puesto relevante en el día a

día del ser humano. En pocos años, los videos se apoderaron de la atención de

toda la población mundial, sin excepción, haciendo que niños, jóvenes y adultos

mayores los consuman por lo menos 8 horas a la semana.

Si hay algo que ha propiciado esta elevada demanda, es el uso de teléfonos

inteligentes. Por supuesto, a esto se suma la versatilidad de este tipo de material,

puesto que los videos ya no son utilizados únicamente para fines recreativos.

Ahora bien, evaluando tal situación, es imposible no pensar en la cantidad de

empleos que se han generado a partir de esta tendencia y los que están por

aparecer.

Ser editor de videos, ¿un empleo sobrevalorado?

Uno de los oficios que más se ha destacado en los últimos tiempos gracias a la

popularidad de los videos, es el de editor audiovisual. Si buscamos en Google o

en bolsas de trabajos web, encontraremos que existen muchas ofertas bastante

atractivas para este sector laboral. Y es que, obviamente, al existir una gran

demanda de contenido multimedia, es fácil comprender por qué de pronto el editor

de video se ha vuelto uno de los empleos más solicitados.

Sin embargo, hay ideas que nos obligan a pensar que esta profesión quizá esté

sobrevalorada. ¿Por qué? Bueno, gracias a la tecnología, actualmente a todos se

nos permite ser editor de video. Basta con tener un Smartphone y conexión a

internet para producir y editar nuestro propio contenido desde casa sin necesidad

de pagar.

Ahora, la creatividad y la experiencia juegan un papel importante al momento de

editar un video, especialmente si el objetivo es que tenga calidad profesional.

Pues, que cualquiera pueda acceder a las herramientas de edición más

avanzadas, no significa que pueda hacer uso de ellas de manera correcta y eficaz.

Más allá de las diversas opiniones personales que puedan existir, la verdad es que la edición de videos es un trabajo para el que se estudia y que sí es de gran

importancia.

Recordemos: un video no es nada sin edición

Así es, la edición es parte fundamental en la creación de un video, si se carece de

esta, lo más probable es que no sea de beneficio, por lo menos hablando desde

un punto de vista empresarial. El material se debe cortar, pegar y pulir en general

para dar el aspecto de un trabajo profesional, digno de competir con el de grandes

marcas en el mercado. ¿Qué pasa si subo un video sin edición?: lo más probable

es que no tenga éxito.

La edición audiovisual es un tema importante que no se debe dejar a un lado.

Sobre todo, porque los usuarios, a medida que consumen más videos, se vuelven

mucho más críticos, y hasta el más inexperto puede notar la baja calidad. Por otra

parte, este trabajo no solo se encarga de que el video se vea atractivo antes de

ser publicado, no. También tiene la responsabilidad de crear algo que tenga

coherencia y transmita de manera exitosa una idea a partir de diferentes pedazos

de grabaciones.

Todo sobre los editores de video

Alguna vez te preguntaste ¿qué hace exactamente un editor de videos? Sea cual

sea tu respuesta, aquí se explicará. La persona encargada de editar los archivos

multimedia tiene muchas funciones y habilidades. En primer lugar, realiza tareas

tradicionales como cortar y pegar diferentes clips, haciéndolos coincidir de una

manera espontánea y original. En pocas palabras, ellos toman todos los pedazos y

los ensamblan para formar una obra completa y con sentido, tal cual un

rompecabezas.

Ya luego de que armen todo el video, las opciones son infinitas. Todo dependerá

de su capacidad para utilizar las diferentes herramientas como los filtros, los

efectos, los sonidos, entre otras características habituales de la edición

audiovisual. Por supuesto, este es el punto donde la creatividad se pone en juego,

y en donde un video se puede convertir en algo más que una serie de imágenes

en movimiento.

¿Cuánto gana un editor de videos online?

Como suele suceder con todas las profesiones, los sueldos pueden variar mucho

según el país en donde se ejecuten. Sin embargo, podemos decir que la edición

se trata de uno de los trabajos más demandados en esta época y, por lo tanto, de

los mejores pagados. Te dejamos a continuación, un promedio de lo que un editor

de videos podría ganar de acuerdo a diferentes regiones del mundo:

En Europa se registra en promedio, un sueldo entre 19,000 y 20,000 euros

anuales.

anuales. En Estados Unidos, un editor de videos recibe entre 15$ y 40$ cada hora

de trabajo.

de trabajo. En Latinoamérica, los precios varían demasiado en cada país, sin embargo,

la media es de 10$ por cada hora de trabajo.

¿Qué necesito para ser un gran editor de videos?

Aunque muchos no lo sepan o no lo acepten, la edición de videos es una carrera

profesional como cualquier otra. Es decir, hay estudios y cursos especializados

para certificarse en esta labor. Por lo tanto, el paso más indicado si se desea

incursionar en este mundo de manera seria y a tiempo completo, es la universidad

más cercana.

Generalmente, quienes se especializan en edición de videos han estudiado artes o

ciencias audiovisuales. Estas son carreras y licenciaturas que pueden durar más

de 3 o 4 años de curso, y en donde no solo adquieren conocimientos acerca de la

edición, también, aprenden sobre los comienzos de esta profesión, sus mayores

exponentes y todo cuanto esté relacionado.

Otras alternativas

Se debe tener claro que esta no es la única forma para llegar a convertirse en un

gran editor de videos. De hecho, muchos de los mejores en este campo en la

actualidad, no recibieron como tal una educación formal. Sino, más bien,

aprendieron por sus medios propios de forma autodidacta y aplicando la famosa

técnica de “ensayo y error”.

Una gran parte del gremio de editores en el mundo se han beneficiado de practicar

en aplicaciones gratuitas que pueden hallar en línea, como lo son, por ejemplo,

Clipchamp o Filmora. Algunos, incluso, después de alcanzar un nivel profesional,

las siguen utilizando continuamente en su trabajo diario.

¿Tomar clases o estudiar en casa?

Ya está claro que no necesariamente se requieren de grandes títulos para ser un

buen editor, eso no determina tus capacidades. Sin embargo, te brinda una

pequeña pero muy importante ventaja a la hora de buscar trabajos. Y es que las

empresas y organizaciones siempre se sentirán más inclinadas a contratar

profesionales diplomados.

Pero, ¡que no te desanime este punto en particular! Quienes no cuentan con este

“papeleo”, tienen las mismas oportunidades de triunfar y demostrar lo que saben.

Además, siempre tienen la posibilidad de optar por buenas opciones muy bien

remuneradas como Freelancers en plataformas webs, trabajando a su comodidad

y siendo sus propios jefes.

Quizá muchas de las mejores habilidades que puedes adquirir como editor

audiovisual no las hallarás en un salón de clases. Y, probablemente, ciertos

conocimientos básicos no los aprenderás por cuenta propia. Por ello, siempre se

recomienda tener una formación integral, en la que se mezclen cursos formales

con talleres improvisados y muchas horas de práctica.

¿Por qué ser un editor de videos online?

Como te mencionamos anteriormente, esta es una profesión que va en ascenso

en las bolsas de trabajo. Forma parte de los primeros 10 trabajos digitales que

serán más demandados en el futuro. Ten en cuenta que los videos no dejarán de

ser tendencia por buen tiempo, y mientras que eso continúe siendo así, siempre

se necesitará de expertos en edición audiovisual.

Además, ser editor de videos tiene grandes ventajas: