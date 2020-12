Ellen Page reveló que es transexual. Ahora se llama Elliot

La anteriormente conocida como Ellen Page anunció a través de sus redes sociales que ahora es un hombre transexual, y que por tanto su nuevo nombre Elliot.

«Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ella y me llamo Elliot», escribió el actor en una carta abierta, donde ahora se lee The Elliot Page. «Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar en mi vida».

El actor canadiense, de 33 años, protagonista de Freeheld, X-Men, entre otras cintas, expresó la “gratitud abrumadora” que siente por el apoyo recibido.

Por otro lado, la estrella de The Umbrella Academy, serie que causó furor en Netflix, agradeció a la comunidad trans por «su coraje, su generosidad y su incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo».

Page admitió que estaba «asustado» de salir como trans dado el «invasivo, el odio, las ‘bromas’ y la violencia».

«Para ser claro, no estoy tratando de amortiguar un momento que es alegre y uno que celebro, pero quiero abordar el cuadro completo», continuó el actor. «Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo plenamente lo que soy, más sueño, más crece mi corazón y más próspero. A todas las personas trans que lidian con el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días. Los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor», agregó.

Ellen Page, quien se casó con la bailarina y coreógrafa Emma Portner en 2018, llamó a la reflexión a los líderes políticos que «trabajan para criminalizar el cuidado de la salud de los transexuales y niegan nuestro derecho a existir»; recordando además que en este colectivo se registra un 40% de intentos de suicidio.

En ese sentido, resaltó que en 2020 se registraron 40 asesinatos en Estados Unidos: «La mayoría mujeres negras y latinas».

«Ustedes están siendo cancelados», le dijo a los políticos. «Están haciéndole daño a la gente. Yo soy parte de esa gente y no vamos a callar frente a sus ataques», remató. «Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer», concluyó su carta. «Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente lo que soy, más sueño, más crece mi corazón y más me desarrolla».