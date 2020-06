Este miércoles 10 de junio, la actriz británica Emma Watson publicó varios mensajes en Twitter en los que apoya al colectivo transgénero, siguiendo las declaraciones de sus compañeros en “Harry Potter” Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne tras los comentarios de la escritora JK Rowling.

“ Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser “, escribió la actriz.

Emma Watson es la última estrella de la saga “Harry Potter” que contradice los comentarios de su autora sobre el colectivo transgénero, a los que también se opusieron Daniel Radcliffe, quien afirmó que espera que las palabras, consideradas por algunos transfóbicas, no “contaminen” la saga a ojos de sus seguidores.

Emma Watson replicó la idea de su compañero de pantalla: “Quiero que mis seguidores transgénero sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo les vemos, respetamos y amamos por lo que son”.

Asimismo, el protagonista de otra de las franquicias de Rowling, Eddie Redmayne de “Fantastic Beasts”, admitió que tuvo que educarse para ser más sensible.

“El respeto por las personas transgénero sigue siendo un imperativo cultural y, a lo largo de los años, he estado tratando de educarme constantemente. Es un proceso en marcha”, reconoció en un comunicado a la revista Variety. “No estoy de acuerdo con los comentarios de JK Rowling. Las mujeres transgénero son mujeres, los hombres transgénero son hombres y las identidades no binarias son válidas“, indicó.