Este viernes, los directivos de la Organización Mundial de la Salud afirmaron que Europa se convirtió en el centro de la pandemia de coronavirus, al registrar cada día más casos positivos y aumento en la tasa de mortalidad por causa de esta enfermedad.

“Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia”, declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa virtual, en la que describió los más de cinco mil muertos en todo el mundo como un “hito trágico”.

Durante la conferencia, Tedros informó: “Mandamos equipos protectores a 56 países y vamos a enviar a otros 28, unos 1,5 millones de tests a 120 países“.

Lea también https://segundoenfoque.com/fifa-suspendio-inicio-de-eliminatorias-sudamericanas-2020-03-13

Asimismo, el director de la OMS manifestó que es “imposible” predecir cuándo se llegará al pico de la pandemia de coronavirus, aun cuando el total de casos actuales supera ya los 132 mil y que los países afectados ya son 123.

En el caso de Europa, los países más afectados hasta ahora, son Italia y España. En el primero, el número de fallecidos es de 1.016 y hay más de 15 mil casos de contagiados. Todos los comercios, salvo los considerados como esenciales, están cerrados y los habitantes están en sus casas. Incluso, las iglesias cerraron sus puertas hasta el próximo 3 de abril.

“Nuestro mensaje a los países sigue siendo: deben tener un enfoque integral. No solo hacer pruebas. No es solo rastrear contactos. No solo cuarentenas, no solo aislamiento social. Hagan todo”, destacó Tedros. “No dejen arder este incendio. Aíslen a los enfermos y pongan en cuarentena a los contactos. Incluso si no pueden acabar con la transmisión del coronavirus, pueden frenarla y salvar vidas”.