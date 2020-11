Evo Morales regresó a Bolivia, Alberto Fernández lo acompañó

El expresidente Evo Morales regresó a Bolivia este lunes 9 de noviembre, un día después de producirse el acto de investidura presidencial de su partidiario político Luis Arce y tras un año de exilio transcurrido casi todo en Argentina.

Vale destacar que durante su regreso, Morales estuvo acompañado por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien lo despidió en la frontera, según periodistas de AFP.

El exmandatario boliviano Evo Morales, quien gobernó entre 2006 a 2019, cruzó la mañana de este lunes la frontera con Bolivia después de casi un año de residir en la Argentina, en un acto que contó con la presencia del presidente argentino, Alberto Fernández.

«Parte de mi vida queda en Argentina después de once meses, no me sentí abandonado. Hermano Alberto, somos la patria grande que trabajamos en complementaridad. Muchas gracias por acompañarme, por garantizar mi seguridad y sobre todo quiero que sepan que me salvó la vida. Eso nunca lo voy a olvidar», agregó en un mensaje en el que también agradeció el apoyo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.