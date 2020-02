Familiares de víctimas de la violencia reclamaron frente al Congreso

Este martes, familiares de víctimas de la violencia reclamaron justicia frente al Congreso nacional, al tiempo que expresaron su apoyo a la familia de Fernando Báez Sosa, a un mes del asesinato del joven a manos de una patota de rugbiers en el balneario bonaerense de Villa Gesell.

Por su parte, María Elena, la tía de Agustín Garrido, asesinado en diciembre en Catamarca, dijo que “el pedido de justicia nos une a todas las familias”.

En tanto, Andrea, madre de Andrés Rueda, quien fue asesinado por motochorros en Concordia, manifestó que sintió “la necesidad de venir y acompañar a los padres de Fernando” y a los demás familiares de víctima de la violencia.

“A mí me pasó lo mismo, me arrebataron a mi hijo unos delincuentes y quería venir a darle fuerza. Que sepa que no está sola y que hay toda una sociedad acompañándola. En mi caso hubo justicia y quiero decirle que no está todo perdido, que hay esperanza. Vinimos a pedir hoy que haya un país mejor”, concluyó la madre de Andrés.