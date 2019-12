Filtran video de Pampita en el que le grita a una empleada

La imagen perfecta de Pampita se desmorona tras la filtración de un video donde acusa a una empleada de robo. La denuncia de la ex niñera de Carolina Ardohaim desató una polémica que no cesará fácilmente.

La ex niñera Viviana Benítez aseguró en diversos medios que era víctima de malos tratos. Junto a su abogado decidió emprender acciones dado que perdió un embarazo por estrés laboral.

Sus dichos generaron infinidad de reacciones y Pampita salió a defenderse. La ex de Benjamín Vicuña publicó los mensajes en los que hablaba con su empleada de los pagos.

Ardohaim aseguró que nada era cierto y que siempre la chica tuvo un trato preferencial. Dijo que hasta le prestaba sus prendas de vestir para que Benítez pudiera ir a bailar.

Por su parte, la joven recalcó que era explotada por la modelo. En un ciclo de televisión señaló que hacia el trabajo de dos personas con el sueldo de uno. Sobre tales dichos reveló que en la casa existían las grabaciones de seguridad que respaldan su historia.

Lio Pecoraro reveló video de Pampita

Como si fuese poco, Lio Pecoraro compartió en Twitter un video en el que se aprecia el carácter de Pampita. Allí la modelo y su pareja de ese momento Pico Mónaco le gritaban a una trabajadora por la desaparición de unas joyas.

En la grabación se ve a la modelo y su entonces pareja discutiendo. “Que traiga todo lo que me falta”, señala la jurado del Bailando.

Hasta hace 3 días Benítez era la niñera oficial de los chicos de Pampita. Su denuncia evidentemente le cayó como un balde de agua fría. Benítez tomó la decisión de denunciar porque vivía en una tensión constante. “Siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, aunque después pedía disculpas”, contó.

El video es revelador y muestra que Pampita no es la dulce modelo que se muestra en público. “Tengo un video en el que está robándome. ¡Que traiga todo!”, exclama Pampita en el audiovisual. “Hablá con tu sobrina, que traiga las pulseras. No me hagas calentar”, agrega Mónaco en medio de la disputa.

Pampita ya salió al frente para defenderse pero su ex empleada no pretende parar acusaciones en su contra.