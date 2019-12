Flor Torrente lapidó a Adrián Suar

En defensa de su madre Araceli González, la actriz Flor Torrente reveló que siente una hermandad hacia ella. La mediática señaló que su apoyo ha sido crucial para que su madre pueda salir adelante.

Como es bien sabido, hace pocas semanas se desató un escándalo entre Adrián Suar y Araceli González. La disputa de la recordada pareja tiene por epicentro la división de bienes. Aunque muchos apostaron a que el conflicto se calmaría, este se encendió aún más.

En tal sentido, la disputa entre Suar y González ha llegado a niveles exponenciales. En medio de la disputa Flor Torrente decidió salir a defender a su madre de las acusaciones. Para nada esto sorprendió a la audiencia ya que ambas son muy unidas.

Incluso confesó que la actriz fue la primera en apoyarla cuando decidió incorporarse al “Bailando por un Sueño”.

Sin pensarlo entro en el tema de la discordia entre su madre y al fundado de Polka. “Siempre en los laburos hay gente con la que nos llevamos bien y otras que no tanto”.

Respecto a la polémica manifestó estar de acuerdo con la decisión de su madre de entablar el reclamo. Torrente dijo que cada quien decide como solventar sus conflictos y no es necesario juzgar.

Causó impacto dado que el vínculo con su madre es algo maravilloso. “Mi mamá tenía 19 años cuando nací. Tenemos un vínculo hermoso, a pesar de los momentos difíciles, predomina el amor”.

Flor Torrente con los pies en la tierra

Sobre Suar reconoció que él fue una persona muy importante para su vida. “Conviví con él desde los tres años y tuvimos un vínculo durante muchos años”. Refirió que los adultos toman decisiones extrañas y uno decide correrse o quedarse”.

Lo escrachó al señalar que no comparte para nada algunas acciones emprendidas por Suar en contra de su mamá. “Lo único que quiero es que mi mamá este bien. A mí no me importó el comunicado”. De esta forma aseguró que no le interesan los dichos sino que su madre logre estar bien. Así demostró que confía en las actuaciones que a bien pueda efectuar la justicia.

La joven se mostró agradecida con su progenitora por el amor mutuo y apoyo que se profesan. “Siempre tuve inquietudes y me desafié a hacer cosas diferentes. Obvio que tenía un montón de miedos y prejuicios”. Manifestó que pudo dejar de lado todo lo negativo y de esta forma se volvió consciente de quien es.

“La reacción de mi mamá al principio fue de sorpresa, no se lo esperaba”. Fue así que más que la puesta en escena, lo que pudo vivir dentro del reality lo que la ha nutrido.