García González se refirió a todo lo relacionado con el coronavirus

Luego de una charla con el Presidente de la Nación, el ministro de salud Ginés González García habló sobre las implicaciones del coronavirus si éste llegara a nuestro país.

“El coronavirus es una enfermedad nueva, es un virus que ha mutado. Esto suele suceder con los virus, no tiene vacunas ni tratamiento que no sea sobre el síntoma, en realidad se ha dado en China. Todos los casos son autóctonos de China, todavía no se sabe bien el origen de la enfermedad; se supone que puede ser de origen animal aunque no hay certeza todavía, puede haberse originado en un mercado de frutos de mar o en víboras, se está estudiando”, agregó el funcionario