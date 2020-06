Así celebró Gerard Piqué los 10 años de su relación con Shakira

Luego de que se cumplieran 10 años desde el inicio del Mundial del Fútbol Sudáfrica, el mundialmente famoso futbolista español Gerard Piqué recordó con alegría aquel torneo mundial, donde asegura que conoció al amor de su vida.

Durante una entrevista para el diario catalán L’Esportui, Gerard Piqué aseguró que el Mundial Sudáfrica 2010 cambió totalmente su vida, no sólo porque la selección española se coronó como la campeona, sino porque allí fue donde conoció a Shakira.

Piqué también ofreció otros detalles acerca de esa experiencia junto a Shakira.

Sin duda alguna, el futbolista español sintió amor a primera vista por Shakira, y relató cómo, literalmente, se rompió la cara por España.

“En el primer partido me abrieron la ceja, en el segundo el labio, y en dos días, en un entrenamiento, me dieron un pelotazo en la boca y me abrieron de nuevo el labio. Recuerdo a Vicente del Bosque -seleccionador- diciendo: ‘Pero qué mala suerte que tiene este chico’. Pero sí: me rompí la cara por España”, contó Piqué.