Germán Pezzella reveló sus temores tras recuperarse de coronavirus

El futbolista argentino y defensor de la Fiorentina, de Italia, Germán Pezzella, se recuperó satisfactoriamente tras padecer coronavirus. Sin embargo, habló sobre sus mayores temores que por ser “deportista podía quedar alguna secuela en los pulmones”.

Actualmente, Pezzella permanece en cuarentena en la soledad de su casa de Florencia y desde allí sostuvo en diálogo con Olé que sintió “un alivio al confirmarse que estaba superado el tema”.

“Desde que me dieron el positivo hasta que me volvieron a hacer los tests, que son dos, pasaron tres semanas, y yo me sentía bien; pero cuando no existe la confirmación sigue siendo raro, porque no se sabe hasta qué punto uno está curado”, destaó Germán Pezzella. “Pero por fortuna Fiorentina tiene un cuerpo médico muy bueno, que nos sacó las dudas y nos fue guiando, aunque uno se pregunta siempre si mañana se despertará sin poder respirar, si estará complicado o no, porque nunca se sabe qué puede pasar”.

Germán Pezzella se recuperó

Germán Pezzella también habló sobre lo que fue para él ser el primer futbolista argentino contagiado por coronavirus.

“Me pusieron como una medalla por ser el primer futbolista argentino con coronavirus, que cosa. Pero realmente mi preocupación era por los que me quieren. En un momento le dije al médico del club: ¿Esto tiene que ser comunicado con nombre y apellido? Porque estoy solo, tengo a toda mi familia y mis amigos allá, y va a repercutir muy fuerte en Argentina. Yo para cuidarlos a ellos se lo pedí”, confió el jugador.

Pero también lo llevó a ser “el primero” en curarse.

“Lo que pasa es que si te ponés a leer, todo es muy raro. Acá en los últimos días hubo una disputa para ver si el barbijo servía realmente o no, por ejemplo. En Lombardía ya lo reparten obligatoriamente”, destacó Germán Pezzella.

Además destacó el hecho de pasar su cuarentena por coronavirus solo: “era duro por un lado lo que me pasaba, pero por otro me tranquilizaba, porque ya hacía dos semanas que estaba solo y pensaba que en el momento en el que contraje el virus no pude pasárselo a nadie”.