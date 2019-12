Graciela Alfano dijo que LAM es el colegio en donde practican Bullying

Tras su salida de Los Ángeles de la Mañana, Graciela Alfano dijo que el maltrato impera entre el equipo. Durante su visita al ciclo de Jorge Rial la mediática dijo que su paso por LAM fue una gran experiencia.

Enfatizó que algo más que positivo fue algo que le dio un gran aprendizaje. Alfano quien tiene una filosofía de vida de pasar la página, dijo que LAM es algo complicado.

Tras su desvinculación del ciclo conducido por Ángel de Brito, Alfano lo escrachó a él y a Yanina Latorre. En medio de la entrevista con Rial rompió el silencio sobre su paso por El Trece.

Aseguró que en LAM impera la censura

Aunque aseguró que se trato de una decisión propia, la diva disparó contra dos integrantes del show.

“Me gusta estar en paz con la vida. No tengo enemigos. Tuve un encuentro muy cercano con la muerte”. Enfatizó que la muerte de su madre la hizo vivir las cosas de manera distinta. Sin embargo, dijo que hay cosas imposibles de esconder.

Alfano dijo que se divirtió a lo grande en LAM pese a la locura. “Me encanta el barro. Yo me divierto porque a mí no me entran las balas. A mí no me define el otro. No me doblega nadie”.

Dijo que al llegar al ciclo notó que los dichos de los entretelones eran todos ciertos. “Era como un colegio secundario en el que te hacían bullying“, reseñó Graciela Alfano.

“Yanina me dijo al aire que me iban a rajar”. La panelista según le confesó que de esta forma hicieron posible la salida de Evelyn Von Brocke y Nancy Pazos.

“Yo hablaba y me insultaban, era un loquero. Yo había visto el programa y pensé que era joda”. Dijo que dicho equipo es incapaz de adaptarse a personas diferentes a ellos. “Tienen alrededor gente a la que pueden aplastar”, dijo sin mayores contemplaciones.

Sobre el resto de panelistas reseñó que no soportan a Latorre. Reveló que a todas les enoja que no las deje hablar. La forma de conducirse de Latorre la hicieron ganarse la denuncia de una vestuarista por maltrato. Aunque no se ha filtrado a los medios, aseguró que Latorre ha sido suspendida en varias ocasiones.

Además de ello dijo que a De Brito le gusta cerrar los micrófonos coartando las libertades. “Se puede admitir si es un chiste, sino es una misoginia o censura”.