Hernán Lacunza defendió la gestión de María Eugenia Vidal

Este miércoles, el ex ministro de Hacienda de la Nación y de Economía de Buenos Aires, Hernán Lacunza, justificó el endeudamiento del distrito y la gestión financiera del gobierno de María Eugenia Vidal.

Asimismo, el economista también afirmó que en la provincia hay recursos para pagar los vencimientos de este mes.

“El crédito siempre se otorga al futuro, nunca al pasado. Argentina y la provincia lo recuperó a fin de 2015, y terminó de perderlo después de las PASO“, argumentó el ex ministro mediante seis posteos en su cuenta oficial de Twitter. “Volver al mercado voluntario para renovar vencimientos -planteó luego- depende de la credibilidad que generen las políticas futuras”.

La deuda de la provincia

De acuerdo con Lacunza, la deuda actual de la provincia, unos US$ 11.160 millones (flotante incluida) “es algo inferior a la de fines de 2015 (US$ 9.400 millones registrados y unos US$ 1.800 millones ‘escondidos’ en las estadísticas públicas: US$ 900 millones con el Bapro; US$ 600 millones a proveedores; y US$ 100 millones a municipios)”.

Mientras que en otro de sus tuits dice que aun si no quisiera computarse la “deuda oculta” de 2015 (con el Bapro y otros) “entre 2015 y 2019 habría aumentado US$ 1.800 millones, unos US$ 100 por habitante“.

Por otro lado, Hernán Lacunza comparó ese endeudamiento con las inversiones públicas realizadas durante la gestión de Vidal y en la anterior.

“En igual lapso se hicieron obras por US$ 6.000 millones (unos US$ 350 por bonaerense), el doble que en el mandato de (Daniel) Scioli”, sostuvo Hernán Lacunza en su Twitter.

Hernán Lacunza habló con datos

A través de su hilo de Twitter, el ex ministro resaltó que el crédito de mercado llegó en 2016-19 “a tasas más bajas (7,8% contra el 10,7%) y plazos más largos (5,3% años ante el 3,3%) que el de 2011-15″.

“Como en los últimos dos años no se colocaron bonos nuevos, el plazo residual va bajando, pero obviamente hay que medirlo al momento de la emisión”, agregó Lacunza.

De acuerdo con Hernán Lacunza, la deuda renovada/emitida entre 2016 y 2019 fue mitad en dólares y mitad en pesos, y el aumento del peso de la deuda en moneda externa (del 60% al 80% aproximadamente).

Finalmente, Lacunza estimó que “con los $ 33.000 millones de caja que dejó el gobierno anterior, la autorización de deuda por $ 67.000 millones y $ 8.000 millones de Letras, más los recursos que proveen la ley impositiva provincial y de emergencia nacional, podrían cubrirse los vencimientos de enero para encarar una negociación integral”.