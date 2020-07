Un hombre en la India porta un tapabocas de oro

Un hombre millonario y excéntrico de la India ha generado curiosidad y crítica tras dejarse ver con un tapabocas de oro.

Shankar Kurhade, un empresario oriundo de la ciudad de Pune, en el estado de Maharashtra, habló con la agencia de noticias Sputnik sobre por qué decidió comprar un tapaboca a medida y con este tipo de material.

“La idea de hacer una máscara de oro me vino a la mente cuando vi a un hombre con una máscara de plata. Como me encanta el oro y uso cadenas y anillos de oro pesados, pensé: ‘¿Por qué no usar una máscara de oro?’. Luego le pedí a un joyero local que me hiciera una”, explicó Kurhade.