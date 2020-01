Incendios en Australia: extendieron el estado de desastre en varias zonas

Las autoridades australianas extendieron el estado de desastre declarado tras los incendios en Australia.

De ese modo, también instaron a la población al sureste de Australia, a mantenerse alerta ante nuevas evacuaciones masivas, puesto que el pronóstico para los próximos días apunta al aumento de temperatura y vientos.

We've authorised Victorian pharmacists to dispense up to one month's supply of prescription medication to fire affected Victorians who've lost their physical script. If you've had to leave home, the last thing you should worry about is getting the medication you need.

Otras zonas del país también se preparan ante la previsión de que los incendios se agraven en las próximas horas. En el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por las llamas, unos 2.500 bomberos trabajan para contener unos 122 incendios, la mitad de ellos fuera de control.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, alertó este viernes que será “un día difícil para los estados del este” y de que todavía está “muy lejos el final de esta crisis”.

Morrison, muy criticado por su labor durante los incendios en Australia, explicó que los barcos permanecerán frente a las costas de Nueva Gales del Sur, preparados en caso de que tengan que evacuar a los habitantes de las distintas poblaciones del estado.

We’re expecting a significant increase in fire activity tomorrow. The Premier has extended the State of Disaster for another 48 hours. If you are in fire affected parts of North East Victoria or East Gippsland, you need to leave these areas while you still can. Take care pic.twitter.com/7ZCgPFcKQU