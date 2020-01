Irán lanzó 10 misiles contra base militar estadounidense en Irak

Este martes, Irán lanzó 10 misiles contra una base militar estadounidense en Irak, en respuesta al asesinato de su general Qasem Soleimani, informaron la Guardia Revolucionaria y la televisión estatal iraní.

En ese sentido, la televisora Irinn confirmó el lanzamiento de 10 misiles tierra-tierra contra la base militar estadounidense Al Assad en Irak. Además, la televisora detalló que el nombre de la operación es “Mártir Qasem Soleimani”.

Los soldados de la unidad aeroespacial de IRGC (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, grupo de elite de las fuerzas armadas iraníes) lanzaron un ataque exitoso con decenas de misiles balísticos en la base militar de Al Assad en nombre del mártir general Qasem Soleimani”, indicó un comunicado de esa organización militar citado en Twitter por Farnaz Fassihi, corresponsal del diario estadounidense The New York Times.

El ataque es la primera represalia conocida por la muerte de Soleimani, ocurrida el jueves pasado en Bagdad, durante un bombardeo aéreo de tropas norteamericanas.

No Iraqi casualties in #Iran's missile attack to US bases https://t.co/N1fcks2SJz#IranAttacks pic.twitter.com/ugONdOkTfO