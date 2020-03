Un italiano fue arrestado luego de violar la cuarentena por coronavirus que rige en ese país, para jugar Pokémon Go.

Se trata de un hombre de 31 años quien fue arrestado por la policía de San Fermo, una localidad de la provincia de Como que se encuentra al norte de Milán, y uno de los sitios italianos críticos frente a la pandemia en Italia.

Al momento de su detención, el hombre se encontraba con su tablet en mano jugando Pokémon Go.

De acuerdo con el diario Leggo, cuando la policía abordó al sujeto, la respuesta de éste fue un simple “Tengo que cazar al Pokémon“. El plan original de esta persona consistía en acompañar a su hija a casa para luego quedarse en la calle jugando Pokémon Go.

El reporte no mencionó la sanción que recibirá el hombre, aunque de no estar infectado de coronavirus no pasaría de una multa.

Italia se convirtió en el segundo país con más contagios por coronavirus después de China. El aumento de las cifras provocó hace unos días que el primer ministro Giuseppe Conte declarara un aislamiento total en toda la península, por lo que las personas deben permanecer recluidas en su domicilio.

‘Pokémon Go’ no es una opción

Tras el decreto de confinamiento en múltiples países de Europa, Niantic anunció nuevos cambios en la aplicación Pokémon Go para volverlo más sencillo de usar desde casa.

Una de las características principales consiste en la posibilidad de comprar 30 inciensos por 1 Pokémoneda, lo cual permite atraer Pokémon hasta tu ubicación y capturarlos sin tener que moverte de tu hogar.

Además se redujo la distancia mínima para los huevos en las incubadoras y más regalos en las Poképaradas. Pero a pesar de estos cambios, la mecánica principal de Pokémon Go evita que sea un juego que se pueda disfrutar desde casa.

La mejor alternativa para solucionarlo sería comprar una de las versiones disponibles para las consolas portátiles de Nintendo, las cuales no requieren cambiar de ubicación.