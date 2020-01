J Balvin cambió su look mostrándose completamente calvo

El cantante colombiano J Balvin, conocido no solo por convertirse en uno de los más grandes exponentes del género urbano, sino también un icono de la moda, sorprendió a sus fanáticos al presumir su nuevo look.

Este reguetonero mostró a través de su cuenta de Instagram, las imágenes del nuevo estilo que decidió lucir por ahora, un estilo muy radical.

El artista de 32 años tiene acostumbrados a sus millones de seguidores a cambiar constantemente de look luciendo diferentes colores y estilos en su cabello, por lo que no es tan extraño que haga este tipo de cambios en su imagen.

« La vida es bella y eso me encanta «, escribió J Balvin en un post en sus redes sociales, tras uno de sus cambios de imagen.

En estas nuevas instantáneas se ve un J Balvin que por ahora decidió lucir ahora completamente calvo, pero eso sí conservando aún su barba.

Actualmente, el artista colombiano se encuentra disfrutando de la nieve y aprovechó el aire libre para tomarse algunas fotografías para presentar su nuevo corte, luciendo muy abrigado y reflexivo.

Entre las tres publicaciones donde presume de su cambio de estilo logró superar el millón y medio de “me gusta”; además obtuvo cientos de comentarios donde sus fanáticos y seguidores lo elogiaron por su nueva imagen.

“Calvete, barbete”, “muy lindo”, “pareces un vikingo jajja”, “Todo lo que hace te queda rebien”, “cosita bella”, “eres precioso”, “hermoso”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en Instagram.

En sus posteos, J Balvin escribió que las imágenes no hacen parte de su próximo videoclip, pues debido a su siguiente álbum “Colores”, cada cosa que publica la relacionan con su disco.

“No me digan que es el video de azul porque no es, ni blanco parte 2… Tampoco es el video de café”, escribió el cantante.