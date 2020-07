J Balvin compartió la receta de su “paz mental”

El artista colombiano J Balvin decidió compartir con sus seguidores la receta de su “paz mental” y lo que le ha protegido de “caer en tentaciones y vicios de esta vida” artística.

El intérprete de “blanco” aseguró durante una entrevista con EFE, que la receta no es otra más que la meditación, una práctica que lo mantiene “centrado”.

“ Empecé a meditar a los 20 años . O sea llevo quince años meditand o. Es algo que me ha permitido salir de crisis de ansiedad y, con medicinas, manejar también la depresión”, explicó el artista, que se ha referido abiertamente a las herramientas que encuentra más “valiosas” para manejar su salud mental.

Asimismo, J Balvin hizo énfasis en que “la meditación es una de las razones por las que no he caído en drogas o alcohol, o en escándalos”, porque esta práctica le permite “bajar a la profundidad del mar y luego enfrentarme a las olas más en calma”.

“Eso no quiere decir que no me mueva nada. Es lo contrario, pero puedo manejar las cosas mejor. La meditación es como la medicina psiquiátrica, como ponerse unas botas pantaneras para pasar por un pantano. Lo veo como algo preventivo para estar bien a la hora de que lleguen los problemas”, reflexionó el artista colombiano de 35 años.