Jair Bolsonaro admitió que Brasil vive una “crisis institucional”

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, admitió la existencia de una “crisis institucional” con el Supremo Tribunal Federal (STF), el cual suspendió el nombramiento del jefe de la policía. A su vez, advirtió a sus adversarios que no permitirá ser convertido en un “pato manco” sin poder.

Asimismo, el mandatario brasileño consideró “política” la decisión del STF que este miércoles suspendió el nombramiento de su “amigo” Alexandre Ramagem como titular de la Policía Federal.

El juez Alexandre de Moraes, del STF, impidió el nombramiento de Ramagem como jefe policial tras hacer lugar a una acción del Partido Democrático Trabalhista (PDT, centroizquierda).

“Yo aún no digerí la decisión del señor Alexandre de Moraes, no la digerí; no es esta la forma de tratar a un Jefe del Ejecutivo contra quien no hay una sola acusación de corrupción”, aseveró Bolsonaro.