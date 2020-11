El éxito musical Jerusalema, convertido gracias a su pegadizo ritmo en un arma contra la angustia en un año marcado por la pandemia, se alzó con el premio de mejor canción africana en los premios MTV Europe Music Awards.

La alegre canción del DJ sudafricano Master KG, inspirada en el góspel, se creó como una especie de oración positiva. Jerusalema es interpretada en zulú por la cantante Nomcebo Zikode.

Este tema inspiró el desafío Jerusalema dance challenge que dio la vuelta al mundo, y donde cientos de anónimos en todo el mundo, durante meses, grabaron videos en los que salían bailando al ritmo de esta música. Hasta el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, propuso a sus compatriotas participar en esta iniciativa.

Felicitaciones por el logro

Tras el logro obtenido en los MTV Europe Musice Awards, el Congreso Nacional Africano, partido en el poder en Sudáfrica, felicitó al “maestro musical”.

Por su parte, Master KG publicó su discurso de los MTV Europe Musice Awards en las redes sociales. En él, agradeció en especial a todos los fans que ayudaron a hacer de Jerusalema un gran éxito.

“Ahora sé que tengo uno de los mayores éxitos en el mundo”, confesaba a principios de mes Master KG a la AFP, durante un concierto en Malawi. “Pero eso no cambia quién soy, mi visión del mundo y de la gente. Esto es música”.

Jerusalema, un tema de éxito mundial

Jerusalema es un tema que ha batido todo tipo de récords. El videoclip ya supera las 200 millones de reproducciones en Youtube. Además, de ser uno de los éxitos más buscados con la aplicación Shazam.

Esta canción se convirtió en un himno y un grito de esperanza en los cinco continentes, en el llamado a unir fuerzas contra el coronavirus.

Jerusalema, escrita en zulú, habla en su letra de Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios, como un hogar fraternal para todo el mundo. De ahí versos como «Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí». O también otros como: «Mi lugar no está aquí» «mi reino no está aquí».

En diciembre de 2019, cuando Master KG ideó la canción góspel, afro-house, supo que la única persona que podía ponerle voz era Nomcebo. En cuanto la escucharon se enamoraron de ella.

Pero también estaban conscientes de que si querían que la canción tuviera proyección internacional, lo ideal sería que la escribieran en inglés. Sin embargo, decidieron componerla en zulú, siendo fieles a sus orígenes. Nunca pensaron que acabarían creando un fenómeno mundial.