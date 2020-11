Tras conquistar el estado clave de Pensilvania, el candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden se convirtió este sábado 7 de noviembre en el presidente electo de EE.UU., según las proyecciones de los medios CNN, CBS y NBC.

Biden, por su parte, aseguró el pasado miércoles 4 de noviembre, que confiaba en ganar la Presidencia una vez finalizado el escrutinio, enfatizando que lograría vencer a Donald Trump en los estados indecisos restantes.

Tras unos comicios reñidos y con amenazas de instalarse en tribunales, estas elecciones también contaron con participación récord y una masiva votación por adelantado.

Lo cierto es que Estados Unidos ahora comienza a transitar un camino judicial de aquí al 20 de enero de 2021, cuando tocará el cambio de mando de la Casa Blanca. Vale destacar que esta situación no se producía desde el 2000, cuando la pugna entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore terminó dirimiéndose en la Corte Suprema.

Y si pasa a la justicia, como en 2000, el desenlace «podría durar semanas», señaló a la AFP Ed Foley, especialista en derecho electoral de la Universidad Estatal de Ohio.

Según el US Elections Project de la Universidad de Florida, en estas elecciones estadounidenses votaron 160 millones de personas, incluidos los más de 101,1 millones que lo hicieron de manera anticipada (65,2 millones por correo). Esto supone una participación del 66,8% contra 59,2% de 2016.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró este sábado 7 de noviembre, «honrado de haber sido elegido para liderar» el país, en un tuit después de que las proyecciones de los principales medios de comunicación le dieran la victoria.

«América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un Presidente para todos los estadounidenses, ya sea que hayan votado por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí», escribió Biden en la red social en su primer mensaje como mandatario electo.