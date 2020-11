Joe Biden podría alcanzar cifra récord de votos

De acuerdo con el conteo de votos tras las elecciones del pasado 3 de noviembre, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se aproxima a una cifra sin precedentes, al contabilizar casi 80 millones de votos, lo cual impone nuevos récords de participación en los comicios presidenciales.

Vale destacar que Biden ya impuso una marca del mayor número de sufragios para un candidato presidencial triunfador, mientras que el presidente Donald Trump también alcanzó una nueva marca de más votos para un candidato perdedor.

El conteo continúa

Con más de 155 millones de sufragios contabilizados hasta ahora, y con California y Nueva York computando boletas todavía, la participación electoral alcanzó un 65% de todos los votantes elegibles, la cifra más elevada desde 1908, según datos de The Associated Press y el sitio web US Elections Project.

El incremento en el total de Joe Biden y en su ventaja en el voto popular se dieron a conocer en un momento en que Trump volvió a insistir que ganó los comicios y su campaña y sus simpatizantes intensifican sus impugnaciones para frenar o aplazar la certificación de resultados.

Pero lo cierto es que el exvicepresidente aventaja el voto electoral por 290 frente a 232; sin embargo, ese conteo no incluye los sufragios de Georgia, donde Biden aventaja a Trump por 0,3 puntos porcentuales mientras las autoridades realizan un conteo manual.

The Associated Press no ha decretado a un ganador en la entidad; pero si se confirma la victoria de Biden, habrá obtenido 306 votos del Colegio Electoral por 232 de Trump, un margen idéntico al que llevó al mandatario a la Casa Blanca en 2016. En ese entonces, Trump lo describió como “arrollador”.

A pesar de que el margen en favor de Biden en estados como Arizona y Wisconsin pudiera parecer pequeño, dichas contiendas no se consideran lo suficientemente apretadas como para que los resultados se alteren en recuentos o demandas.

Un triunfo reñido para Joe Biden

Por su parte, el historiador presidencial en la Universidad de Nueva York, Timothy Naftali, hizo una comparación de los crecientes márgenes en favor de Joe Biden en el voto popular y en el voto electoral con los de cada ganador de la contienda presidencial desde 1960.

En su hallazgo: Biden está justo a la mitad, un triunfo más reñido que las abultadas victorias electorales de Barack Obama en 2008 y Ronald Reagan en 1984, pero con un margen más amplio que el triunfo de Trump en 2016 o el de cualquiera de las dos victorias de George W. Bush.

La analogía más cercana fue la reelección de Obama, en la que ganó por prácticamente el mismo margen del que goza Biden actualmente.

“¿Alguien consideró que el de 2012 fue un triunfo apretado? No”, subrayó Naftali.

A pesar de eso, Trump y sus aliados siguen intentando detener la certificación de la elección, en un intento improbable por despojar a los estados de la capacidad para facultar a electores en favor de Biden.